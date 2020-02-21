МЧС устроит для орловцев флешмоб

Обещают провести зарядку и накормить кашей.

22 февраля в областном центре проведут флешмоб «МЧС за здоровый образ жизни». Акция приурочена к 30-летию основания МЧС в России, рассказали в пресс-службе МЧС РФ по Орловской области.

Местом проведения акции в Орле станет 1-я пожарно-спасательная часть. Она располагается ну пересечении улиц Полесская и Генерала Родина.

— В мероприятии будут участвовать не только сотрудники МЧС, но и члены их семей. Гостей акции ждет зарядка, конкурсы и соревнования, показ спецтехники и оборудования, а также полевая кухня с вкусной кашей, — пообещали в ведомстве.

ИА «Орелград»