МЧС устроит для орловцев флешмоб

21.2.2020 | 16:30 Новости, Общество

Обещают провести зарядку и накормить кашей.

22 февраля в областном центре проведут флешмоб «МЧС за здоровый образ жизни». Акция приурочена к 30-летию основания МЧС в России, рассказали в пресс-службе МЧС РФ по Орловской области.

Местом проведения акции в Орле станет 1-я пожарно-спасательная часть. Она располагается ну пересечении улиц Полесская и Генерала Родина.

— В мероприятии будут участвовать не только сотрудники МЧС, но и члены их семей. Гостей акции ждет зарядка, конкурсы и соревнования, показ спецтехники и оборудования, а также полевая кухня с вкусной кашей, — пообещали в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования