Может ли коронавирус сорвать транспортную реформу в Орле?

Городской парламент обсудил неожиданно возникшую проблему.



Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, орловские перевозчики попытались использовать вспышку коронавируса в Китае в своих целях. Напомним, ранее власти обязали их установить в автобусах видеорегистраторы, которые должны фиксировать и записывать работу водителя и все то, что происходит в салоне.

Львиная доля такой продукции производится в Китае, где вот уже более двух месяцев медики самоотверженно сражаются со вспышкой нового смертельного коронавируса. Слухи об этой болезни сами распространяются с вирусной скоростью. Среди них имеется и много небылиц. Однако факт заключается в том, что в Китае многие предприятия остановили работу.

Вот и орловские перевозчики сослались на перебои с поставками необходимого оборудования из Китая и попросили власти отложить сроки обязательной установки регистраторов. Она, кстати, запланирована на март этого года. Тему обсудили на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства.

Там выступил представитель администрации города Дмитрий Ветров. Он напомнил о том, что требования контрактов были утверждены в прошлом году. Перевозчики знали о них еще до того, как произошла вспышка коронавируса. Время у них было.

««Мы и так пошли им на уступки, — сказал Дмитрий Ветров. — Они должны регистрировать оборудование в МВД. И такое оборудование обошлось бы им не меньше 50 тысяч рублей за единицу. Мы же позволили им купить технику дешевле».

Как пояснили в пресс-службе горсовета, мнения депутатов разделились. Если одни считают, что перевозчикам можно дать месячную отсрочку, то другие выступили против этого. По мнению последних, необходимое количество регистраторов можно и сейчас найти в Орле.

«Если бы перевозчики четко выполняли требования контрактов, я понимаю, можно было бы пойти им навстречу, — сказала депутат Наталья Кирдеева. — Но жители города продолжают жаловаться на несоблюдение графиков, хамство водителей, курение в салоне. А именно такие нарушения можно доказать с помощью видеорегистраторов».

ИА «Орелград»