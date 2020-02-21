На месте завода в Орле построят многоэтажки?

Публичные слушания о застройке территории бывшей «Малютки» назначены на 5 марта.

На месте недостроенного энергокорпуса бывшего завода «Малютка» (Орел, Полесская, 28 «д») могут появиться многоэтажные жилые дома. Об этом пишут в группе «Новостройки Орла» в соцсети «Вконтакте».

Сообщается, что с предложением о жилой застройке этой территории выступил собственник здания ООО «Центр». Фирма входит в состав орловской строительной компании «Зенит».

— Представленная схема застройки предполагает сохранение 1/4 части энергокорпуса, находящейся со стороны Полесской улицы с целью реконструкции под нежилые помещения с возведением пристройки. Остальная часть подлежит сносу. На ее месте планируется строительство 19-этажного монолитно-кирпичного жилого дома, состоящего из трех секций. Секции жилого дома спроектированы на основе уже реализуемого проекта жилого комплекса «Овсянниковская поляна», — сообщает паблик.

И напоминает, что первоначально недостроенный энергокорпус планировалось целиком превратить в крупный торговый центр. Но позже планы изменились, землю перевели в зону общественно-делового строительства. Жилая застройка для данного участка является условно-разрешенным видом использования.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Многоквартирные жилые дома 9-25 этажей (за исключением технического этажа)» земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:109, площадью 21 089 кв. м. будет обсуждаться на публичных слушаниях, которые пройдут 5 марта 2020 г. в 16:00 в малом зале администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1).

ИА «Орелград»