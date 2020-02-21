Орел перекроют до Гати

Причина – строительство водовода.

По информации пресс-службы городской администрации, со 2 марта по 10 апреля будет полностью закрыто автомобильное движение по улице Высоковольтной в Орле (от Лужковского водовода до Кромского шоссе). Причина – строительство кольцевого водовода протяженностью 2,3 километра.

-Подготовительные работы второго этапа строительства водовода на Высоковольтной уже идут: бригады освобождают трассу от зеленых насаждений, с 17 февраля начали поставлять трубы, -рассказал директор «Орелводоканала» Василий Иванов.

До 10 апреля предприятию предстоит уложить 710 метров водовода. Окончательно объект планируется сдать в эксплуатацию к концу этого года.

ИА «Орелград»