Орловским пенсионерам напомнили о «Мире»

Все соцпособия будут приходить только на эти карты.

С 1 июля 2020 года выплата пенсий и иных социальных выплат, перечисляемых через Пенсионный фонд, будет производиться только на карту национальной платежной системы «Мир», сообщили в ведомстве.

— В соответствии с ФЗ «О национальной платежной системе», пенсионерам, которые после 1 июля 2017 года изъявили желание получать пенсию на банковскую карту (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счет), выдается карта национальной платежной системы «Мир», — рассказали в региональном отделении ПФР. — Пенсионеры, которые используют карты иных платежных систем, будут переведены на национальную платежную систему «Мир» по истечении срока действующих карт. Установлен максимальный период перехода на «Мир» — до 1 июля 2020 года.

Процесс перехода на платежную систему «Мир» идет не первый год и организован таким образом, что на выплатах пенсионерам это никак не отражается: не было зафиксировано ни одного случая, чтобы пенсионер не получил причитающуюся ему выплату, подчеркивают в ПФР.

ИА «Орелград»