Сегодня орловские школьники сядут за парты

21.2.2020 | 9:00 Новости, Общество

Карантин кончился, ОРВИ отступает.


21 февраля орловские школьники вернутся на учебу. Городские власти решили не продлевать карантин, поскольку заболеваемость ОРВИ пошла на спад, рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Занятия возобновятся во всех образовательных учреждениях города. Ранее карантин по ОРВИ ввели из-за того, что эпидемический порог был превышен в 14 учебных заведениях и 147 отдельных классах. Во время недельного карантина специалисты Роспотребнадзора мониторили эпидемиологическую обстановку в больницах.

Орловским родителям по-прежнему рекомендуют внимательно следить за здоровьем детей и при возникновении симптомов простуды незамедлительно обращаться к врачу.

ИА «Орелград»

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