В Орле ищут миллионы на снос аварийного жилья

21.2.2020 | 10:00 Новости, Общество

Дома давно расселены, но у мэрии нет денег, чтобы их демонтировать.


В Орле в реестре аварийными и подлежащими сносу значатся 174 дома. И только 18 из них расселены и готовы к демонтажу. «На их снос потребуется 11 млн рублей», — посчитали в администрации города.

По восьми домам уже есть постановление администрации Орла о сносе. По данным УКХ, их демонтаж обойдется в 5,2 млн рублей. Еще около 6 миллионов потребуется на снос оставшихся 10 расселенных домов, отметил замначальника УКХ Орла Артем Москвичеков.

Напомним, ранее снести расселенный бараки потребовали активисты ОНФ. Они напомнили администрации, что в руинах селятся бомжи и разводятся крысы и тараканы. Все это сильно беспокоит жителей соседних домов.

ИА «Орелград»

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