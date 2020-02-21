В Орле ищут миллионы на снос аварийного жилья

Дома давно расселены, но у мэрии нет денег, чтобы их демонтировать.



В Орле в реестре аварийными и подлежащими сносу значатся 174 дома. И только 18 из них расселены и готовы к демонтажу. «На их снос потребуется 11 млн рублей», — посчитали в администрации города.

По восьми домам уже есть постановление администрации Орла о сносе. По данным УКХ, их демонтаж обойдется в 5,2 млн рублей. Еще около 6 миллионов потребуется на снос оставшихся 10 расселенных домов, отметил замначальника УКХ Орла Артем Москвичеков.

Напомним, ранее снести расселенный бараки потребовали активисты ОНФ. Они напомнили администрации, что в руинах селятся бомжи и разводятся крысы и тараканы. Все это сильно беспокоит жителей соседних домов.

ИА «Орелград»