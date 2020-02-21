В Орле на Васильевской сбили девочку

Ограничение скорости 40 км/ч не помогло. Может, дело не в нем?

В Орле на улице Васильевской автомобиль «Шкода Октавиа» сбил 12-летнюю девочку, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Инцидент произошел 20 февраля в 18:10. Иномарка ехала от улицы Колхозной в сторону Карачевского шоссе. Девочка переходила дорогу по «зебре» напротив дома №136. Водитель не пропустил ее.

«При ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в НКМЦ им. З.И. Круглой, после осмотра отпущен», — указано в сводке.

ИА «Орелград»