В Орловской области наказали почти 1000 родителей

К ответственности были привлечены нерадивые отцы и матери.

Более 700 должников вспомнили о родительском долге после привлечения к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области. Данные приведены за 2019 год.

Сообщается, что за указанный период времени в регионе к административной ответственности было привлечено 897 должников по алиментам. При этом 13 граждан по решениям судов были наказаны арестом сроком от 10 до 15 суток. Наказание в виде обязательных работ получили 875 нерадивых родителей. А с учетом ранее привлеченных к ответственности по состоянию на 1 января 2020 года за неуплату алиментов был наказан 1551 должник.

Впрочем, часть из них все-таки вспомнила о своем родительском долге. Дело в том, что невозможно вечно отделываться административным наказанием. Если должник не начинает исполнять свои финансовые обязательства, его привлекают к уголовной ответственности. Статья 157 УК РФ предусматривает в том числе реальное лишение свободы, а это уже серьезно.

«Применение мер административного воздействия и перспектива привлечения к уголовной ответственности убеждает должников вспомнить о родительском долге, — говорят в УФССП. — За 12 месяцев 2019 года после применения данной меры 727 должников частично или полностью погасли задолженность либо трудоустроились».

ИА «Орелград»