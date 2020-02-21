Житель Орла заплатил 900 тысяч, чтобы не попасть в тюрьму

Мужчина погасил задолженность после предупреждения о замене наказания.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, житель региональной столицы оперативно погасил крупный долг, когда перед ним замаячила нерадостная перспектива угодить за решетку. В службе судебных приставов пояснили, что ранее этот человек предстал перед судом в рамках уголовного процесса.

Его признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Мужчине относительно повезло. Его не отправили за решетку, а наказали уголовным штрафом. Правда, сумма была немалой – 900 тысяч рублей. Впрочем, суд учел то, что данный гражданин руководил предприятием, то есть были учтены его возможности.

После вступления приговора в законную силу было возбуждено исполнительное производство, о чем осужденный был уведомлен. Однако платить он не спешил. Не воспользовался он и правом на рассрочку или отсрочку. По закону, осужденный может добиться этого по суду.

Не стал платить он и после того, как ему временно запретили выезд за рубеж. Но приставы все-таки нашли способ воздействия. Должника официально предупредили о возможной замене одного вида наказания другим. Иными словами, суд на основании обращения приставов мог заменить уголовный штраф на реальное лишение свободы. Соответствующие материалы уже были подготовлены.

Перспектива попасть за решетку произвела на мужчину такое впечатление, что он тут же погасил свою задолженность по уголовному штрафу в полном объеме, то есть заплатил 900 тысяч рублей.

ИА «Орелград»