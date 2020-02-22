Чиновничья волокита очень помогла орловскому бизнесу

Под Орлом предприятие по суду отбилось от крупного штрафа.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда, прекращено производство по делу об административном правонарушении. Оно было возбуждено инспектором Ростехнадзора в отношении местного сельхозкооператива. В январе 2020 года инспектор вынес постановление о привлечении этой организации к административной ответственности в виде крупного штрафа, сумма которого составила 400 тысяч рублей.

Кооператив оспорил это постановление в суде и одержал победу. Удивительно, но выиграть ему помогла банальная волокита. Дело в том, что проверка, по результатам которой наказали предприятие, была проведена в июне 2019 года. Тогда были выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации хлебопекарных печей. Организации выдали предписание со сроком устранения нарушений — 20 августа 2019 года.

Повторная внеплановая проверка, в ходе которой инспектор должен был выяснить, устранены ли нарушения, прошла только в конце декабря 2019 года. И только 22 января 2020 года на свет появилось постановление о привлечении к ответственности.

В суде представители организации заявили, что были пропущены все установленные законодательством сроки. И суд с этим доводом согласился. Он указал, что постановление не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. Исключением составляют лишь сложные дела, но в данном случае оно таким не было.

Суд установил, что двухмесячный срок давности привлечения кооператива к административной ответственности начал исчисляться с 21 августа 2019 года и истек 21 октября 2019 года. То есть инспектор опоздал с наказанием на три месяца.

Волокита сыграла на руку предприятию. Решением Хотынецкого районного суда постановление инспектора по делу об административном правонарушении было отменено, а само производство по делу – прекращено.

ИА «Орелград»