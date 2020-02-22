Орловской области предрекли «демографическую катастрофу»

Снижение численности населения в регионе продолжится.

Согласно среднему варианту прогноза Росстата по изменению численности населения, через пять лет число жителей Орловской области региона сократится до 700,7 тысячи человек, в том числе мужчин – до 311,6 тысячи. Такой неутешительный прогноз дает Орелстат, подготовивший «праздничный» пресс-релиз ко Дню защитника Отечества.

«А чтобы события развивались по более оптимистичному прогнозу, давайте беречь друг друга и особенно наш «слабый» сильный пол!» — призывают сотрудники учреждения.

Сообщается, что в настоящее время в Орловской области проживает около 330 тысяч мужчин. В регионе сложился перевес в сторону женской части населения. На каждые 10 женщин приходится только восемь мужчин. Впрочем, этот перевес складывается за счет самой старшей возрастной группы населения.

«Ожидаемая продолжительность жизни мужчин, к сожалению, значительно меньше, чем у женщин, — констатирует Орелстат. — В 2018 году этот показатель у мужчин составлял 65,81 года, у женщин – 77,09 года. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, средний возраст мужчин, проживавших в Орловской области, равнялся 38 годам, женщин — 43,7 года».

Также сообщается, что на момент переписи две трети орловцев в возрасте старше 16 лет состояли в браке, а четверть никогда не были связаны брачными узами.

ИА «Орелград»