В Орле казенные деньги вложат в развитие чиновников

22.2.2020 | 14:21 Новости, Политика

Государственные служащие пройдут обучение за бюджетный счет.

Правительство Орловской области утвердило так называемый государственный заказ «на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих на 2020 год». Финансирование возьмет на себя областная казна. При этом региональные власти ссылаются на требования федерального законодательства, согласно которым орловские чиновники должны постоянно развиваться.

Впрочем, развитие госслужащих больно по казне не ударит. Согласно постановлению правительства, в текущем году на обучение по программам повышения квалификации будет направлено 50 орловских чиновников. Бюджету региона это обойдется в 271,7 тысячи рублей.

Еще 30 государственных гражданских служащих Орловской области будут направлены на некие «иные мероприятия по профессиональному развитию». В данном случае объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, составляет всего 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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