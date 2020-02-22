В Орле молодежи предложили пофантазировать о выборах

Облизбирком решил провести конкурс тематических сочинений.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании приняла решение о проведении в 2020 году конкурса сочинений по выборной тематике. Сразу же было утверждено и положение о нем. Конкурс будет предназначен для молодых и будущих избирателей.

Его проведут в целях правового просвещения, повышения интереса к избирательному праву и избирательному процессу, а также «сознательного участия молодых избирателей в выборах». Срок проведения конкурса установлен с 1 марта по 31 июля 2020 года. Избирательная комиссия Орловской области проведет его совместно с территориальными избирательными комиссиями.

Оценивать сочинения будет специальная комиссия. Участникам придется дать согласие на обработку своих персональных данных. Кроме того, им придется согласиться на то, что их имена и фотографии могут быть использованы в изданиях и выставках. То есть, каждый автор передаст права на свое произведение облизбиркому «в полном объеме без ограничения территории использования, на весь срок охраны авторских прав и без выплаты вознаграждения».

К участию организаторы приглашают учеников 9-11 классов, а также учащихся учреждений профессионального образования. Сочинение должно представлять собой грамотное и актуальное изложение по теме конкурса, содержать обоснованные выводы, а также мнения и предложения учащегося по совершенствованию законодательства о выборах и избирательного процесса.

Кстати, допускается «правомерное заимствование, но не более 50 процентов от объема сочинения, продукта чужого интеллектуального труда из открытых источников в сети «Интернет» и других источников в виде цитат, ссылок на нормативно-правовые акты, тексты законов, использование повторяющихся устойчивых выражений и терминов, выдержек из документов для их анализа и т.п.».

Объем сочинения не должен превышать 7 страниц машинописного текста. Победителям конкурса, а их будет трое, вручат дипломы и памятные сувениры. Авторам сочинений, не вошедшим в число победителей, могут быть вручены сертификаты участников конкурса.

ИА «Орелград»