В Орле нашли новый способ лечения алкоголиков и наркоманов

22.2.2020 | 13:16 Новости, Общество

В орловском храме ввели еженедельные молебны об исцелении зависимых

О новой практике сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Она введена в Смоленском храме города Орла. Отныне в нем еженедельно будут молиться о людях, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями. Новшество одобрил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Сообщается, что молебны об «исцелении страждущих недугами винопития и наркомании» проходят в Смоленском храме каждую субботу, начало – в 13:00. Молебное пение совершается перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Считается, что она помогает скорому исцелению зависимых не только от наркомании и алкоголизма, но и от курения.

«В совместном молении могут принять участие орловцы с пагубными пристрастиями, а также их родственники и все неравнодушные люди, — пояснили в митрополии. — После богослужения священники Смоленского храма проводят беседы о христианской трезвенной жизни».

Также сообщается, что уже организован сбор средств для написания большой иконы «Неупиваемая Чаша», перед которой тоже будут совершаться молебны.

ИА «Орелград»

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