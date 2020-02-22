В орловских многоквартирных домах нашли скрытую угрозу

В Орловской области прокуратуру заинтересовали дымоходы

В Новосильском районе к дисциплинарной ответственности привлекли главного инженера местной управляющей компании, обслуживающей более 20 многоквартирных домов. Наказание он понес по итогам проверки, проведенной прокуратурой района.

Было установлено, что с жильцами указанных домов не были заключены договоры на проверку состояния вентиляционных каналов и дымоходов, а также на техническое обслуживание внутридомовых газопроводов и внутренних устройств газоснабжения.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, не только отсутствие проверок и техобслуживания, но и сам факт несвоевременного заключения таких договоров является нарушением требований жилищного законодательств и требований, «направленных на обеспечение безопасности жильцов многоквартирных домов».

Оставшиеся без контроля вентиляционные каналы и дымоходы представляют скрытую угрозу для жизни граждан. В адрес директора управляющей компании прокуратура внесла представление. По итогам его рассмотрения и был наказан ответственный инженер. Кроме того, нарушения были оперативно устранены – требуемые договоры уже заключены.

ИА «Орелград»