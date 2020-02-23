Орловщину посетил известный фигурист Евгений Плющенко

Чемпион ознакомился и с сельскохозяйственными успехами региона

Орловскую область посетил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Об этом рассказал зампред правительства региона Дмитрий Бутусов в своем Instagram.

«В рамках визита прославленный фигурист и руководитель собственной школы ознакомился со спортивной инфраструктурой региона, положением дел с развитием фигурного катания и обсудил возможности сотрудничества с Орловской областью», — написал Бутусов.

Кроме того, Плющенко ознакомился с сельскохозяйственными успехами Орловской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Бутусов (@dmitriy_butusov_) 22 Фев 2020 в 9:20 PST

ИА «Орелград»