Орловщину посетил известный фигурист Евгений Плющенко

Чемпион ознакомился и с сельскохозяйственными успехами региона
Орловскую область посетил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Об этом рассказал зампред правительства региона Дмитрий Бутусов в своем Instagram.
«В рамках визита прославленный фигурист и руководитель собственной школы ознакомился со спортивной инфраструктурой региона, положением дел с развитием фигурного катания и обсудил возможности сотрудничества с Орловской областью», — написал Бутусов.
Кроме того, Плющенко ознакомился с сельскохозяйственными успехами Орловской области.
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ИА «Орелград»