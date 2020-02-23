Орловщину посетил известный фигурист Евгений Плющенко

23.2.2020 | 11:41 Важное, Новости, Спорт

Чемпион ознакомился и с сельскохозяйственными успехами региона

Орловскую область посетил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Об этом рассказал зампред правительства региона Дмитрий Бутусов в своем Instagram.

«В рамках визита прославленный фигурист и руководитель собственной школы ознакомился со спортивной инфраструктурой региона, положением дел с развитием фигурного катания и обсудил возможности сотрудничества с Орловской областью», — написал Бутусов.

Кроме того, Плющенко ознакомился с сельскохозяйственными успехами Орловской области.

 

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Публикация от Дмитрий Бутусов (@dmitriy_butusov_)

ИА «Орелград»

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