Под Орлом пенсионера убили за отказ поздороваться

Убийца старика надолго отправится за решетку.

В Орловской области поставлена точка в нашумевшем деле об убийстве пенсионера – местного жителя 1938 года рождения. Жизни его лишил житель города Орла Дмитрий Амелин, а поводом для расправы стал крайне незначительный повод.

Как напомнили в прокуратуре Орловской области, нетрезвый Амелин вместе с приятелем зашел в продуктовый магазин. Там он встретил пенсионера, который отказался с ним поздороваться. Это и послужило поводом. Приятели дождались старика на улице. Когда он вышел из магазина, они избили его до смерти.

Амелин оказался на скамье подсудимых, а дело в отношении его подельника было выделено в отдельное производство. Материалы были рассмотрены коллегией присяжных заседателей. Она признала Амелина виновным и пришла к выводу, что снисхождения он не заслуживает.

На основании этого решения Заводской райсуд вынес обвинительный приговор, который теперь и вступил в законную силу. Ближайшие 13 лет Амелин проведет в исправительной колонии строгого режима, после чего его ожидает еще 1 год ограничения свободы.

«Приговор районного суда был обжалован осужденным и его защитниками, однако судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда доводы жалоб признала несостоятельными, оставив приговор районного суда без изменения, а жалобы без удовлетворения», — сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»