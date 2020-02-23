В Орловской области изменят условия выборов

Кандидатов на муниципальных выборах разрешат выдвигать списком.

В Орловском облсовете народных депутатов прошли заседания комитета по местному самоуправлению и регламенту и комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. На них были рассмотрены законопроекты, которые планируется вынести на ближайшую сессию. Они касаются сферы выборов.

Подробности сообщили в Избирательной комиссии Орловской области. Так, планируется внести поправки в закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области». Они уточняют порядок формирования избирательных фондов кандидатов и объединений.

Но главным новшеством станут поправки, изменяющие порядок выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным и многомандатным избирательным округам на выборах депутатов представительного органа.

В облизбиркоме пояснили, что если закон будет принят, то избирательные объединения получат право выдвигать кандидатов списком. Заверять такой перечень будет избирательная комиссия, организующая выборы. В списке должно быть указано, по какому одномандатному или многомандатному избирательному округу выдвигается каждый кандидат.

Внести поправки планируется и в закон «Об Избирательной комиссии Орловской области». Согласно им, членам облизбиркома с правом решающего голоса не смогут быть люди, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах. Впрочем, ограничение будет действовать только до окончания срока, в течение которого такой человек считается подвергнутым административному наказанию.

ИА «Орелград»