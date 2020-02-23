В орловской школе компьютеры угрожали ученикам

В Ливенском районе суд закрыл компьютерный класс сельской школы.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», суд рассмотрел материалы проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора. Они посетили Речицкую сельскую школу и провели замеры в кабинете информатики. Результаты показали, что там превышены допустимые уровни электромагнитного излучения.

«Согласно заключению эксперта, плотность магнитного потока с учетом допускаемой относительной погрешности измерения напряженности электрического поля и магнитного поля не соответствует требованиям СанПиН, — пишет «УЕ». — Это создает угрозу жизни и здоровья обучающихся детей».

По мотивам проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Ливенский районный суд согласился с доводами экспертов. В результате было вынесено решение о приостановлении на 90 суток деятельности рабочего места в кабинете информатики. Впрочем, срок запрета может быть сокращен, если нарушение будет оперативно устранено.

ИА «Орелград»