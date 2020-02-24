Орловцам подберут специальную пониженную ипотечную ставку

В субботу, 29 февраля, «Орелстрой» и «Сбербанк» проведут совместное мероприятие, на котором все желающие смогут подобрать комфортные условия покупки жилья.

Специалисты расскажут о различных программах ипотечного кредитования и получении специальной сниженной ставки от 5,2%. Там же можно будет выбрать квартиру в одном из пяти растущих микрорайонов: Зареченский, Болховский, Московский парк, Университетский, Подсолнухи. Дома располагаются в различных частях Орла. Есть различные варианты планировки и отделки. Кроме того, сразу можно заказать готовую кухню — в день новоселья останется только расставить мебель. Понравившееся жилье забронируют до одобрения ипотеки банком.

Более подробную информацию вы сможете узнать по телефону: +7 (4862) 99-92-61.

«Ипотечная суббота» пройдет в Центре кредитования по адресу г. Орел, пл. Поликарпова, 10 с 10:00 до 13:00.

ИА «Орелград»