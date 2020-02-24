Орловские миллионеры отчитались о доходах

Налоговики региона рассказали о ходе декларационной кампании.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в регионе набирает ход декларационная кампания. Граждане до 30 апреля 2020 года обязаны отчитаться по форме №3-НДФЛ о доходах, полученных в 2019 году. Такая обязанность лежит на тех, кто продал недвижимость, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Сообщается, что на текущий момент участники декларационной кампании подали в налоговые органы около 58 тысяч деклараций. Кстати, это на 3 тысячи деклараций больше, чем год назад. Примерно 95 процентов граждан отчитались о годовом доходе в размере менее 1 миллиона рублей. То есть около 5 процентов участников декларационной компании формально являются миллионерами, так как за 2019 год заработали более 1 миллиона рублей. Напомним, речь идет о декларациях по форме №3-НДФЛ, то есть о «дополнительных» доходах.

«Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, превысила показатель декларационной кампании 2018 года почти на 3 млн рублей и составила около 150 миллионов, — пояснили в УФНС. — За непредставление налоговой декларации в установленный срок предусмотрена ответственность. Это штраф в размере 5 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей».

ИА «Орелград»