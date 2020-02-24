В Орле имущество «Дормаша» пустят с молотка

На торги выставлены оборудование и цеха обанкротившегося завода.

В Орле на торги выставлены оборудование и недвижимость разорившегося завода дорожно-строительной техники «Дормаш». Об этом со ссылкой на конкурсного управляющего предприятия Анжелу Юдину сообщает «Коммерсант». Всего с молотка планируется пустить 14 лотов общей стоимостью свыше 120 миллионов рублей.

«Самый дорогой лот начальной ценой 21,26 млн руб. включает 52,55 тыс. кв. м. земель промышленности в городской черте Орла и два недостроенных механосборочных цеха площадью 605 кв. м и 22,9 тыс. кв. м соответственно, — пишет «Коммерсант». — В другие лоты входят земля и производственные площади завода, а также движимое имущество и оборудование — от трансформаторных подстанций до тумбочек».

Аукцион пройдет в форме подачи публичных предложений, он намечен на 4 мая. Прием заявок стартовал 17 февраля и продлится по 3 мая 2020 года. Организаторы поставили ряд условий потенциальным покупателям. Например, участнику придется внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены лота. Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной цены.

Напомним, еще в начале 2010-х годов орловский завод «Дормаш» считался одним из флагманов машиностроительной отрасли. Он выпускал дорожную технику, такую как погрузчики и бульдозеры. Его продукция поставлялась по всей стране, а также за рубеж. В списке деловых партнеров предприятия были представители 40 стран.

Неприятности начались шесть лет назад. У завода стала накапливаться задолженность. В 2015 году был подан иск о банкротстве предприятия. После этого производство свернули, а рабочим пришлось долго судиться, чтобы взыскать с работодателя долги по зарплате.

«В 2019 году был анонсирован проект по выпуску сельхозтехники и комплектующих на части остановившегося завода, — напоминает «Коммерсант». — Местное ООО «Дорагромаш» Вадима Максимова при участии Курскпромбанка может вложить порядка 100 млн руб. в расширение собственных мощностей по выпуску техники, расположив их в бывшем цеху погрузчиков «Дормаша».

ИА «Орелград»