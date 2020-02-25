Клычков доверил Соколову хор пенсионеров

Первый замгубернатора возглавил оргокомитет.



Губернатор Андрей Клычков создал организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Орловской области конкурса хоровых коллективов пенсионеров России. Он пройдет под названием «Поединки хоров» и станет уже пятым подобным мероприятием. Кстати, проводится оно по инициативе Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Главой организационного комитета назначен Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области, который также руководит администрацией губернатора и правительства. Клычков поручил оргкомитету до 1 апреля 2020 года «разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению конкурса, организовать его реализацию в установленные планом сроки».

Как сообщается на сайте «Союза пенсионеров России», указанный конкурс проводится 2016 года. Его цели: пропаганда, развитие и популяризация вокально-хорового искусства, содействие росту исполнительской культуры и мастерства хоровых коллективов, ансамблей.

Кроме того, организаторы ставят задачу повысить статус пожилого человека в обществе и его роль в творческом, культурном и социальном развитии страны. Кроме того, конкурс призван укрепить творческие контакты между коллективами из разных регионов страны.

Например, гран-при конкурса 2019 года, финал которого прошел в конце ноября в Москве, завоевал сводный хор пенсионеров Центра культурного развития «Радужный» из Белгородской области. Кстати, тогда на сцене КЦ «Измайловский» выступили 274 вокалиста в составе 14 хоров и ансамблей.

ИА «Орелград»