Клычков отказал курским свиньям

По словам губернатора, «Мираторг» не будет строить новые свинокомплексы на Орловщине.

В Орловской области не будет строительства новых свинокомплексов «Мираторга», перенос которых из Курской области был ранее анонсирован компанией. Такое заявление сделал корреспонденту «Абирега» губернатор Андрей Клычков.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что губернатор Курской области Роман Старовойт попросил «Мираторг» перенести семь площадок, потому что «против возведения новых предприятий резко выступали местные жители». Тогда в агрохолдинге сказали, что построят новые объекты в Орловской и Брянской областях. Объем инвестиций в эти проекты оценивался в 6,5 млрд рублей.

Андрей Клычков рассказал «Абирегу», что сотрудничество с компанией в регионе ведется по ранее сформированному плану. По словам губернатора, строительство новых комплексов в регионе не предусмотрено.

Инвестиционный проект «Мираторга» в Орловской области предполагает строительство свинокомплексов мощностью 203 тыс. тонн товарной свинины в год и комбикормового завода мощностью 800 тыс. тонн в год. Предельный объем инвестиций в проект составляет 25 млрд рублей. Проект обещает создать до 1,8 тыс. дополнительных рабочих мест в регионе.

ИА «Орелград»