Праздничные выходные в Орле выдались аварийными

Полицейские насчитали почти 40 ДТП, девять из них — с погибшими и пострадавшими.

УГИБДД по Орловской подвело итоги аварийности на дорогах области за минувшие выходные. Всего было зарегистрировано 37 ДТП. Из них девять — с пострадавшими. В этих авариях десять человек получили телесные повреждения, двое погибли.

Как уже рассказывал «Орелград», ночью 23 февраля по дороге в Знаменское «Рено» вылетела в кювет, погибла пассажир. Оказался в кювете и водитель «Мазды» в Глазуновском районе. А в Ливенском районе насмерть разбился водитель снегохода.

По информации регионального УГИБДД, 22 февраля около 23.00 в Орле водитель «Фольксваген Пассат» по дороге на улицу Красноармейскую сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавшего госпитализировали в больницу им. Семашко.

23 февраля около 5.30 в Орле в двойном ДТП также пострадал пешеход. Аварию спровоцировал «неустановленный водитель». Он ехал по улице Лескова и на скорости врезался в стоящий автомобиль «Киа Спектра». «Киа» после удара въехала в «Рено Логан», который, в свою очередь, сбил стоящего на тротуаре молодого парня. Как сообщает УМВД по Орловской области, в аварии есть пострадавшие – пассажирка «Рено Логан» и парень-пешеход. Серьезных травм они не получили

Об аварии на Прокуровке «Орелград» тоже писал. Стало известно, что в результате этого ДТП водитель «десятки» оказался в отделении травматологии. Позже за медицинской помощью обратился и водитель автомобиля «Лада Ларгус», он отпущен на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»