В Орле проторговали все дороги

25.2.2020 | 12:39 Новости, Общество

Администрация назвала всех подрядчиков по ремонту улиц на сезон-2020.

На днях состоялись торги по последним трем объектам в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). По информации администрации Орла, за приведение в нормативное состояние улицы Старо-Московской возьмется ООО «СК «Монолит», право ремонтировать ул. Ливенскую выиграло АО «Орелдорстрой», а переулок Южный будет делать ООО «ГИАТТ».

По результатам конкурсных процедур сформировалась экономия в размере 7 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос о том, куда направить эти средства, рассказали в пресс-службе администрации.

Напомним, первые семь объектов проторговали в январе. Согласно результатам тех процедур, Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы с Орлом), ул. 60-летия Октября (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького) и Новосильское шоссе комплексно отремонтирует ООО «ДорСтрой 57». ООО «ГИАТТ» выиграло право благоустраивать ул. Розы Люксембург (от ул. Комсомольской до ул. Черкасской) и ул. Васильевскую (от пер. Западного до Карачевского шоссе). ООО «МонолитСтрой» отремонтирует ул. Тульскую, а ООО «ДП-1» — ул. Автовокзальную.

17 февраля 2020 года стало известно, что ул. 5 Августа комплексно приводить в порядок будет ООО «РемДорСтрой».

Согласно муниципальным контрактам, работы на объектах стартуют 1 мая 2020 года. Всего в текущем году в Орле запланировано отремонтировать 11 участков дорог.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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