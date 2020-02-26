Источник сообщил о проверках в Орловской области из-за мусорный реформы

Соответствующие обращения направлены в Минприроды и Росприроднадзор.

В Сети появилась информация о том, что полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев якобы обратился в Минприроды и Росприроднадзор. Как сообщает Telegram-канал «Зеленый» змий», цель обращения — необходимость рассмотреть вопрос о внеплановой проверке Орловской области на предмет достаточности предпринятых мер по реализации мусорной реформы.

Сообщается, что полпред предложил дать оценку качеству реализации основных принципов и подходов к выбору регоператора, утверждению территориальной схемы, процедуре установления тарифов, а также норм накопления отходов, заложенных в федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 2018-2019 гг.

Напомним, региональным оператором по проведению мусорной реформы в Орловской области является УК «Зеленая роща». Ее учредила госкомпания «Корпорация развития Орловской области». По решению «Корпорации» руководитель «Зеленой рощи» Александр Ворожбит был отстранен от должности, «рулить» регоператором взялся сам учредитель. Отставку Ворожбита связывали со скандалом по поводу его зарплаты, которая едва ли не превышала губернаторскую, а также с интересом к компании со стороны надзорных органов. Позднее выяснилось, что Александр Ворожбит не уволен, а переведен на новую должность – замдиректора по общим вопросам.

ИА «Орелград»