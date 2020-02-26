На Орловщине снова выберут женщину-лидера

Победительниц регионального конкурса будут чествовать в преддверии 8 марта.

В Орловской области подведут итоги ежегодного регионального конкурса «Женщина-лидер года», сообщили в пресс-службе губернатора. Организатор мероприятия – региональная общественная организация «Союз женщин Орловской области».

Конкурс уже стал традиционным. Ежегодно в канун Международного женского дня почетными наградами отмечают жительниц региона, которые достигли особых успехов на профессиональном поприще, пояснили в облправительстве.

Церемония запланирована на 3 марта, она состоится в Орловском государственном академическом театре им. И.С. Тургенева. Начало в 11.00.

ИА «Орелград»