Орловский суд объяснил, включается ли служба в армии в профессиональный стаж

В Мценске рассмотрено необычное дело о размере пенсии.

Как сообщили в Мценском районном суде, рассмотрено дело по иску о досрочном назначении пенсии в связи с осуществлением педагогической деятельности. Он был подан местным жителям. Дело дошло до кассационной инстанции.

Истец просил включить в льготный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, различные временные периоды своей деятельности. В частности, периоды нахождения педагога на курсах повышения квалификации.

В этой части иск был удовлетворен. При этом суд отказал во включении в стаж периода службы истца в армии. Как следует из официального комментария к решению, «закон связывает право на назначение пенсии ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста не с любой работой, а лишь с такой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, повышенными психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и характером труда».

К такой работе отнесена и педагогическая деятельность в учреждениях для детей. В советские времена действовало постановление Совмина СССР от 17.12.1959 года. Согласно ему «существовала возможность зачета работникам образования в стаж работы по специальности периода службы в составе Вооруженных Сил СССР, но только при наличии у этих лиц стажа педагогической деятельности, требуемого для назначения досрочной пенсии». В настоящий момент это положение не действует, так как оно утратило силу.

Кроме того, в данном случае суд не нашел оснований для включения периода службы истца в армии в специальный стаж для досрочного пенсионного обеспечения, так как педагогическую деятельность он начал после службы в армии, и не имел соответствующего стажа.

«Истец с таким решением Мценского районного суда не согласился, обжаловал в суд апелляционной инстанции, — рассказали в районном суде. — Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда решение оставлено без изменения, а жалоба истца — без удовлетворения».

Апелляционное определение тоже было обжаловано, но и судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда оставила его без изменения.

ИА «Орелград»