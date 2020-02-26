В Орле искали мальчика, уехавшего на велосипеде

Обеспокоенные родители сразу обратились в полицию.

Вчера в Орле пропал ребенок. Как рассказали его родители, он взял велосипед, чтобы покататься, и пропал. Полицейские нашли его очень быстро.

— Восьмилетний мальчик уехал на велосипеде от дома на улице Ермолова, — рассказали в УМВД.- Уже через несколько минут после получения ориентировки сотрудники пешего наряда обнаружили его рядом с улицей Ленина.

Мальчика вернули родителям, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»