В Орле запретили австрийский горох

Партию иностранных семян забраковали на складе временного хранения.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям запретило ввоз на территорию Российской Федерации примерно 19 тонн семян гороха, которые прибыли из Австрии. Партия этого товара поступила на склад временного хранения «Далк», который расположен на окраине Орла. Там же расположен таможенный пост, так как на этот склад поступает зарубежная продукция. Работают на складе и инспекторы Россельхознадзора.

В данном случае они провели карантинный фитосанитарный контроль. Как сообщили в пресс-службе ведомства, судя по документам, 18,78 тонны гороха из Австрии направлялись в адрес организации в городе Краснодаре. В ходе проверки документов было установлено, что груз сопровождался недействительным фитосанитарным сертификатом.

Тем самым были нарушены нормы «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза». Кроме того, были нарушены правила государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ.

«Управлением было принято решение о запрете выпуска партии семян гороха в свободное обращение, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Семенной материал возвращен отправителю».

ИА «Орелград»