В Сети вспомнили советскую Масленицу в Орле

Старые фотоснимки опубликованы в одном из орловских пабликов.

Сообщество «Интересный Орел» опубликовало фотографии с празднования Масленицы в Орле в советское время.

На снимках запечатлены колонны автомобилей, тематически украшенных сотрудниками разных предприятий. На одном из них видна вывеска гостиницы «Россия», сейчас она называется «Русь».

Пользователи в комментариях позитивно оценили фотохронику: «Весело было, музыка, все танцевали и конкурсы были. А сейчас только столб и все в телефонах зависают». «Было это хорошее время».

Напомним, сейчас идет Масленичная неделя. Прощеное воскресение в этом году выпало на 1 марта. В этот день пройдут традиционные народные гуляния. Для жителей и гостей города подготовлена культурная программа.

Так, с 12.00 на площади Ленина состоится праздничное шествие участников конкурса на лучшую куклу «Масленица». Сразу после тут начнется торжественное открытие «Широкой масленицы». Организаторы обещают праздничную концертную программу (с 12.30 до 14.00) и веселый театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы (15.00). Тематические мероприятия пройдут и в районах Орла.

ИА «Орелград»