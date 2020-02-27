Аренда квартиры в Орле «съедает» треть зарплаты

Аналитики посчитали, сколько остается на жизнь после оплаты «однушки».

Жители Орловской области отдают за аренду однокомнатной квартиры 27 % от своей зарплаты. Так посчитали аналитики компании Domofond.ru. В основу своего рейтинга регионов они заложили разницу между средней зарплатой и величиной арендной ставки на однокомнатные квартиры.

Согласно данным компании, средняя зарплата орловца составляет чуть более 29 тысяч рублей. А средняя арендная ставка за однокомнатную квартиру в регионе – 8 тыс. рублей. Значит, после оплаты аренды квартиры у среднестатистического орловца остается 21 тысяча. Получается, на оплату «однушки» уходит порядка 27% бюджета.

В рейтинге регионов в зависимости от разницы между средней зарплатой и величиной арендной ставки на однокомнатные квартиры Орловская область стоит на 60 месте из 83.

Больше всего денег после уплаты аренды сохраняют жители Магаданской области — 83 тыс. руб. Здесь на оплату аренды потребуется 23 тыс. рублей (22% зарплаты). Меньше всего эта разница в Дагестане: за наем квартиры здесь придется заплатить 13 тыс. рублей (49% зарплаты), почти столько же и останется (13 645 руб.).

ИА «Орелград»