На бульваре Победы в Орле появятся новые памятники

Здесь установят бюсты героев Чеченской войны

В Орле планируют увековечить память Героев Российской Федерации Александра Николаевича Рязанцева и Алексея Васильевича Скворцова. Церемония начнется 2 марта в 15 часов, сообщают в пресс-службе администрации города.

Алексей Скворцов, сотрудник орловского ОМОНа, погиб в марте 1996 года, прикрывая отход раненых товарищей. Александр Рязанцев служил в знаменитой 6-й роте псковских десантников. Он погиб в марте 2000 года при обороне стратегической высоты.

Обоим присвоили звание Героя России посмертно. Решение об установке бюстов принял горсовет Орла в октябре прошлого года.

На открытие прибудут родственники героев, первые лица Орла и области, а также первые лица Должанского и Корсаковского районов, откуда бойцы родом. Почтят память и сотрудники и курсанты Орловского юридического института, академии ФСО, полицейские и росгвардейцы, а также почетные граждане города и юнармейцы.

ИА «Орелград»