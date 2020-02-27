На бульваре Победы в Орле появятся новые памятники

27.2.2020 | 10:00 Новости, Общество

Здесь установят бюсты героев Чеченской войны

В Орле планируют увековечить память Героев Российской Федерации Александра Николаевича Рязанцева и Алексея Васильевича Скворцова. Церемония начнется 2 марта в 15 часов, сообщают в пресс-службе администрации города.

Алексей Скворцов, сотрудник орловского ОМОНа, погиб в марте 1996 года, прикрывая отход раненых товарищей. Александр Рязанцев служил в знаменитой 6-й роте псковских десантников. Он погиб в марте 2000 года при обороне стратегической высоты.

Обоим присвоили звание Героя России посмертно. Решение об установке бюстов принял горсовет Орла в октябре прошлого года.

На открытие прибудут родственники героев, первые лица Орла и области, а также первые лица Должанского и Корсаковского районов, откуда бойцы родом. Почтят память и сотрудники и курсанты Орловского юридического института, академии ФСО, полицейские и росгвардейцы, а также почетные граждане города и юнармейцы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования