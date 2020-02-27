Названа самая востребованная в Орле профессия

Опубликован список вакантных рабочих мест.

Правительство Орловской области обнародовало оперативную информацию о потребности в работниках в разрезе наиболее востребованных профессий и специальностей. Речь идет о свободных рабочих местах, заявленных работодателями региона в областную службу занятости. Отметим, что на начало текущего года в этой базе содержала информация о 5,2 тысячах вакансий. Это один из самых низких показателей за весь прошлый год.

Согласно обнародованным данным, список самых востребованных профессий с большим отрывом возглавляют врачи. Работодателям Орловской области требуется 417 таких работников. Далее следуют специалисты разных видов экономической деятельности, каковых требуется 264. Столько же орловским предприятиям необходимо слесарей.

Для операторов разных видов экономической деятельности в Орловской области открыто 214 вакансий, для продавцов – 185, водителей – 130, медсестер – 129, инженеров – 128, учителей – 118, подсобных рабочих – 112, фельдшеров – 111, военнослужащих младшего командного состава – 105. В конце списка находятся монтажники – 22 вакансии, кондитеры – 20, агрономы, ветврачи и экономисты – по 18 вакансий.

Согласно официальной статистике, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше на начало февраля 2020 года в Орловской области составила 343 тысячи человек. Из них 19,6 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали. В соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные.

ИА «Орелград»