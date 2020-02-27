Облсовет одобрил поправки в закон о транспортном налоге

27.2.2020 | 7:30 Новости, Экономика

Стало известно, кого орловские власти на 10 лет освободят от транспортного налога.

Президиум Орловского облсовета народных депутатов включил в повестку дня февральского заседания парламента вопрос о внесении поправок в региональный закон о транспортном налоге. По сравнению с первым чтением законопроект серьезных изменений не претерпел. Предварительно он уже был одобрен членами профильного комитета. На ближайшей сессии его планируется принять в окончательной редакции.

Поправками будет введена новая льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога сроком на 10 налоговых периодов, по сути, сроком на 10 лет. Впрочем, преференция будет дана только резидентам особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Напомним, решение о ее создании в прошлом году приняло правительство страны, зона появится в Мценском районе.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, поправки вносятся для «создания в рамках указанной зоны особого преференциального режима осуществления хозяйственной деятельности». От уплаты налога будут освобождены только те организации, которые официально зарегистрируются в Орловской области. Нулевая ставка будет распространяться только на транспортные средства, официально зарегистрированные на эти организации.

В облсовете уверяют, что в законопроекте «отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции». Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но будет при этом распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

ИА «Орелград»

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