Орловцам рассказали, сколько стоит жизнь

Наш индекс оказался ниже, чем в среднем по стране

Жители Орловщины тратят на различные товары и услуги в среднем на 10% меньше, чем проживающие в других регионах россияне. Такие данные опубликовал Росстат, опубликовав индекс стоимости жизни для разных населенных пунктов России.

Индекс стоимости жизни показывает не то, как дорожают товары и услуги, а то, на сколько цены на них выше или ниже, чем в среднем по России. При составлении индекса специалисты опирались на данные о стоимости различных товаров и услуг (продукты питания, одежда и постельное белье, обувь, лекарства, стройматериалы, оплата на ЖКУ, некоторые медицинские услуги и пр), которые пользуются постоянным спросом у населения.

Так, согласно данным статистики, в 2019 году в Орле, как и в предыдущие три года, индекс стоимости жизни не менялся. Он составил 0,90 – при условном среднероссийском уровне, взятом за «единицу». Такой же индекс в прошлом году был и в Ливнах, а вот во Мценске жить еще дешевле — 0,87.

Если сравнивать Орловскую область с соседями по ЦФО, то дешевле жизнь только в Белгороде (0,86 — на 14% дешевле, чем в среднем по стране), Курске и Липецке (0,89 — на 11% дешевле).

В результате исследования, самой дорогой оказалась жизнь в чукотском Певеке, она выше общероссийского уровня почти в половину (1,78), а самой дешевой – в Назрани (0,73).

ИА «Орелград»