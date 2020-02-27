Орловчанка погибла в ДТП под Курском

Девушка была за рулем «Рено Логан»
Погибшей в результате ДТП в Курской области оказалась орловчанка. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Авария случилась 25 февраля в 7:30 на трассе Курск-Льгов-Рыльск, сообщило издание «Друг для друга». Автомобиль «Рено Логан» лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном Транспортер».
Водитель «Логана» погибла на месте. Девушке было 28 лет, уточняет издание. Пассажирку «Фольксвагена» с травмами госпитализировали в курскую городскую больницу №4.
ИА «Орелград»