Орловчанка погибла в ДТП под Курском

Девушка была за рулем «Рено Логан»

Погибшей в результате ДТП в Курской области оказалась орловчанка. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Авария случилась 25 февраля в 7:30 на трассе Курск-Льгов-Рыльск, сообщило издание «Друг для друга». Автомобиль «Рено Логан» лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном Транспортер».

Водитель «Логана» погибла на месте. Девушке было 28 лет, уточняет издание. Пассажирку «Фольксвагена» с травмами госпитализировали в курскую городскую больницу №4.

ИА «Орелград»