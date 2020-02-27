Орловская область отошла от опасной черты

В регионе снизился уровень долговой нагрузки.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на оперативные данные Минфина РФ опубликовало сведения о динамике государственного долга регионов Черноземья в 2019 году. Орловская область, как и большинство соседей, сумела снизить свои обязательства. Это произошло за счет перекредитования – область брала новые займы под более низкую процентную ставку и погашала за их счет старые и более дорогие займы.

Впрочем, в целом сократить госдолг Орловской области удалось всего лишь на 2 процента. По итогам 2019-го обязательства регионального бюджета составили 17,82 миллиарда рублей, тогда как на начало 2019 года они составляли 18,14 миллиарда.

При этом уровень долговой нагрузки снизился более ощутимо. Дело в том, что этот показатель определяет не абсолютная величина госдолга, а соотношение между ним и собственными налоговым и неналоговым доходами областного бюджета. При этом в расчет не берутся безвозмездные субсидии и субвенции, которые поступают из федерального центра в течение года.

Если уровень госдолга равен объему собственных доходов, региону остается один шаг до «банкротства». В Орловской области к началу 2019 года соотношение составляло около 94 процентов, то есть госдолг был почти равен уровню собственных доходов. Регион тогда вплотную подошел к краю финансовой пропасти.

Согласно оперативным данным, соотношение снизилось до 84 процентов. В этом плане Орловская область является лидером в Черноземье, никому больше не удалось совершить столь впечатляющий рывок. В то же время уровень долговой нагрузки может резко возрасти практически в любой момент.

Объем госдолга является величиной предсказуемой. В ближайшие годы очень сильно он не сократится, хотя регион и заключил соглашение с правительством страны о реструктуризации. Объем собственных доходов является менее предсказуемым, поскольку в процесс сбора денег могут вмешаться непредвиденные факторы. Например, не будет выполнен план по сбору налогов, штрафов или акцизов, по приватизации государственного имущества и прочее.

Но если судить по текущим показателям, то можно сказать, что Орловская область попятилась назад и немного отошла от опасной черты.

ИА «Орелград»