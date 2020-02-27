Орловские чиновники поставили жесткие условия «земским учителям»

Желающим поработать на селе педагогам придется взять на себя обязательства.

Областной департамент образования утвердил типовую форму трехстороннего договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты так называемым «земским учителям». Напомним, этот проект стартовал в 2020 году. Школьным учителям, перебравшимся на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек положен 1 миллион рублей.

Финансируется проект в основном за счет федерального бюджета, но деньги проходят через бюджет региона. Правовая база в основном готовится региональными властями. В Орловской области «земским учителям» в типовой форме договора поставили целый ряд обязательных условий, при неисполнении которых бюджетную выплату придется вернуть.

Отметим, что договор будет заключаться между самим учителем, школой и департаментом образования. У педагога обязательств оказалось больше, чем у двух других сторон. Так, учитель обязан трудиться в течение 5 лет по основному месту работы «на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников».

Иными словами, учебная нагрузка него должна быть не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Если она не дотягивает до указанного уровня, педагогу придется постараться заключить со школой дополнительное соглашение и тем самым увеличить свою нагрузку.

Типовой договор запрещает учителю «предпринимать меры по заключению нового договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты». Видимо, чиновники опасаются, что кто-то пожелает получить заветный миллион дважды, а то и трижды.

Если учитель захочет расторгнуть трудовой договор до истечения установленного пятилетнего срока, то он обязан письменно уведомить об этом школьное руководство и департамент не менее чем за две недели до разрыва отношений. Если это произойдет, бюджетную выплату придется вернуть государству в полном объеме, причем педагогу отведут на это всего лишь 30 календарных дней.

Кстати, полностью вернуть миллион рублей в казну придется и в том случае, если в трудовой договор будут внесены изменения, сокращающие продолжительность рабочего времени. Но есть оговорка: инициатива при этом должна исходить от учителя, иначе он попадет в опасную зависимость от директора школы.

Добавим, что в случае просрочки возврата выплаты учителю грозят санкции – чиновники оставили за собой право взыскать с него проценты за пользование чужими денежными средствами. Если педагог откажется платить проценты, то деньги с него будут взысканы по суду.

ИА «Орелград»

Читайте также: Клычков сказал, что Путин поддержал его инициативу о Земском учителе. Это не его инициатива