Орловские депутаты не дали чиновникам 900 млн рублей

И попросили правоохранительные органы проверить, на что идут выделенные из бюджета миллионы.

Сегодня, 27 февраля на очередной сессии Орловского горсовета депутаты приняли решение не давать УКХ г. Орла деньги на погашение кредиторки по судебным искам. Вопрос рассматривался в рамках внесения поправок в бюджет текущего года.

По информации пресс-службы горсовета, «раскидать по полочкам» администрация планировала 900 млн рублей. По планам чиновников, продажа акций «Орел-Отеля» должна была перекрыть кредиторскую задолженность бюджета. Депутаты не разделили этой уверенности. И сократили сумму перераспределямых бюджетных денег до 350 млн рублей. Практически 95% от этой суммы будут направлены учреждениям образования, сообщает пресс-служба горсовета.

На что же администрация планировала «раскидать» запрашиваемую изначально сумму? Глава бюджетного комитета Владимир Негин рассказал на сессии, что при «детальной проработке изменений в бюджет на 2020 год выяснились весьма интересные вещи».

Так, администрацией было предложено направить часть средств УКХ на погашение кредиторской задолженности для оплаты судебных исков по штрафам за просрочку и неисполнение обязательств по ремонту улично-дорожной сети. При этом в 2019 году на эти цели же УКХ давали из бюджета более 25 млн рублей. В этом году они просят еще 19 миллионов.

— Повторение прошлогодней истории, как под копирку. Мы оплачиваем плохо выполненные подрядными организациями работы, — отмечает председатель профильного комитета. — Коллеги-депутаты не раз обращали внимание руководства администрации на необходимость проведения служебной проверки и привлечения к субсидиарной ответственности должностных лиц, причастных к нанесению ущерба городской казне. Однако этого так и не произошло. Именно формальный подход должностных лиц к исполнению таких поручений и влечет за собой оплату из бюджета нашего города расходов на судебные иски по штрафам за просрочку и неисполнение обязательств за выполненные работы по ремонту УДС.

Чтобы расставить все точки над «i» в этом вопросе, мэр Орла Василий Новиков обратится в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»