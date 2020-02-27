Орловский цирк не хочет уезжать

Шатер пытаются выселить с площади Жукова

ООО «Цирк «Триумф» в рамках процесса в арбитраже ходатайствует о проведении судебной экспертизы, сообщает «Вечерний Орел». «Триумф» судится с МАУ «Городской парк культуры и отдыха», а, по сути, администрацией города. Чиновники пытаются заставить цирк съехать с площади Жукова, а ответчик требует признать заключенный ранее договор об аренде этого спорного участка действующим.

Одновременно в суд поступило ходатайство об уточнении размера исковых требований от владельца спорного участка, на котором размещен шатер цирка, пишет издание. Ходатайства судом рассматриваются, судебное заседание отложено на 17 марта.

В октябре прошлого года «Городской парк культуры и отдыха» подал иск, в котором просит суд признать договор аренды земли на площади Жукова незаключенным. Кроме того, горпарк заявил требование о взыскании с ООО «Цирк Триумф» неосновательного обогащения в 195 277 руб. 28 копеек.

ИА «Орелград»