Под Орлом активизировались автоворы

Злоумышленники по ночам вскрывают чужие автомобили.

В пригороде Орла злоумышленники все чаще воруют аккумуляторы с оставленных без присмотра автомобилей. Об этом сообщает ОМВД России по Орловскому району. Согласно статистике, приведенной полицией, в 2019 году на территории этого муниципального образования было зарегистрировано 39 таких преступлений.

Кражи аккумуляторных батарей из автомобилей были совершены в селах Плещеево, Образцово, Большая Куликовка, поселке городского типа Знаменка и других населенных пунктах. В полиции отмечают, что хищения происходят как на стоянках перед многоквартирными домами, так и не освещенных местах вблизи частных домовладений.

В связи с этим ОМВД призывает граждан внимательнее относиться к своему имуществу и даже дает несколько полезных советов. Например, полиция рекомендует установить в машине противоугонное устройство и, главное, не забывать включать его. Также рекомендуется оставлять машину только на освещенном участке, желательно возле магазина и киоска.

«По возможности никогда не оставляйте свой автотранспорт во дворах домов в ночное время, — советует ОМВД. — Снимайте аккумуляторные батареи с автотранспорта, если оставляете его на длительный срок. Помните, что гораздо легче предотвратить преступление, чем задержать преступника и вернуть похищенное имущество!»

ИА «Орелград»