Росстат рассказал, почем в Орле блины

Оказывается, у нас больше всего любят их с медом.

Росстат поздравил россиян с Масленицей и посчитал, сколько стоят блины в Орловской области

— Для расчета индекса блинов взяли, наверное, самый обычный рецепт. Для приготовления порции на семью берем литр молока, пару стаканов муки, 4 яйца, немного сливочного масла, сахар и соль. Все это, в среднем по стране, стоит 136 рублей, — посчитали специалисты.

И пояснили, что популярность начинки для блинов зависит от региона: с мясом предпочитают на западе страны, с грибами — на юге, с ветчиной — на севере России. В Екатеринбурге популярнее блины с яблоками, на Дальнем Востоке делают с рисом, а в Орловской области любят блины с медом.

По расчетам аналитиков, порция блинов с мёдом на Орловщине обойдется в 26,76 руб. Это одна из минимальных цен по стране.

ИА «Орелград»