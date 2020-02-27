В Орле осужден водитель, сбивший женщину на трамвайной остановке

27.2.2020 | 15:00 Новости, Происшествия

Он был пьян. Женщина умерла.

Суд вынес приговор мужчине, который осенью прошлого года сбил в Орле на улице Грузовой пешехода, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла на остановке трамвая на улице Грузовой. Пассажиры там выходят прямо на проезжую часть. По правилам водители должны остановиться и пропустить их. Но в тот день «Рено Логан» на большой скорости врезался прямо в пассажиров трамвая. Под колесами иномарки погибла женщина, еще одной пассажирке понадобилась медицинская помощь. Впоследствии выяснилось, что водитель «Рено» был пьян.

Как пояснили в прокуратуре, суд приговорил обвиняемого к 7 годам тюрьмы. Также ему на три года запретили садиться за руль.

Приговор районного суда пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования