В Орле осужден водитель, сбивший женщину на трамвайной остановке

Он был пьян. Женщина умерла.

Суд вынес приговор мужчине, который осенью прошлого года сбил в Орле на улице Грузовой пешехода, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла на остановке трамвая на улице Грузовой. Пассажиры там выходят прямо на проезжую часть. По правилам водители должны остановиться и пропустить их. Но в тот день «Рено Логан» на большой скорости врезался прямо в пассажиров трамвая. Под колесами иномарки погибла женщина, еще одной пассажирке понадобилась медицинская помощь. Впоследствии выяснилось, что водитель «Рено» был пьян.

Как пояснили в прокуратуре, суд приговорил обвиняемого к 7 годам тюрьмы. Также ему на три года запретили садиться за руль.

Приговор районного суда пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»