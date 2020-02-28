«Дело» Чистовой назвали очередным поражением команды Клычкова

Педагога из Болхова восстановили в должности по решению суда. Ранее ее уволили после жалобы на массовые нарушения в системе образования.

Болховский районный суд, рассмотрев дело Марины Чистовой, признал увольнение педагога незаконным, сообщает «Орелтаймс». Педагога Болховского педколледжа уволили после того, как она написала письмо сенатору Василию Иконникову. Чистова сообщила о нарушениях в образовательном учреждении. Параллельно пожаловались и студенты: их не устраивала работа общежития. Но вместо того, чтобы разбираться с жалобой учащихся, руководство уволило Чистову: она якобы плохо справлялась со своими обязанностями.

Все это дало общественности и СМИ повод сравнивать происходящее с так называемым делом Петиной: руководитель орловской поликлиники была уволена губернатором Клычковым, т.к. не захотела «прикрывать» неудавшуюся информатизацию медучреждения.

Как и в случае с Натальей Петиной, к делу Чистовой подключилась и прокуратура. Ведомство провело ряд проверок в Болховском педколледже. Руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова подтвердила в интервью «Орловским новостям», что комплексная проверка частично подтвердила факты, на которые жаловались студенты. Но увольнение Чистовой Крымова посчитала справедливым.

Но прокуратура и суд это мнение не разделили. Педагога должны восстановить в должности.

Вот как это дело прокомментировала «Орелтаймс» депутат облсовета Валентина Остроушко: «Я знаю, что руководство колледжа собиралось восстановить воспитателя в должности сразу при рассмотрении представления прокуратуры. Но тут госпожа Крымова заявила в СМИ, что уволили этого воспитателя законно. И руководство колледжа заявило воспитателю Чистовой, что восстанавливать её не будет. Сегодняшнее решение суда – это, после дела Петиной, следующее поражение команды Клычкова. И я знаю от своих избирателей, что готовятся новые иски, в том числе от директора МФЦ, уволенного руководителем департамента информатизации. Коммунист-руководитель должен стоять на страже интересов бедных, простых, обиженных. А у нас как раз наоборот».

ИА «Орелград»