Орловцам запретили ловить мелкую рыбешку

Запрет действует и на ловлю раков.

До 30 апреля в Орловской области запрещено ловить рыбу на зимовальных ямах, сообщает пресс-служба губернатора. Ограничение на ловлю раков действует до 30 июня.

Среди прочего, запрещена добыча жереха, судака, леща, щуки, пресноводного сома, сазана, подуста, язя и ракообразных определенного промыслового размера.

Точный перечень промысловых рыб и месторасположение «запретных» зимовальных ям можно уточнить на сайте областного правительства в разделе управления экологического надзора и природопользования. Здесь же указано, каких именно по размеру рыбок и раков следует незамедлительно отпустить в воду после вылова.

Разрешенная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов — не более 5 кг или один экземпляр, если его вес превышает 5 кг.

ИА «Орелград»