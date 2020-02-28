Орловцам запретили ловить мелкую рыбешку

Запрет действует и на ловлю раков.
До 30 апреля в Орловской области запрещено ловить рыбу на зимовальных ямах, сообщает пресс-служба губернатора. Ограничение на ловлю раков действует до 30 июня.
Среди прочего, запрещена добыча жереха, судака, леща, щуки, пресноводного сома, сазана, подуста, язя и ракообразных определенного промыслового размера.
Точный перечень промысловых рыб и месторасположение «запретных» зимовальных ям можно уточнить на сайте областного правительства в разделе управления экологического надзора и природопользования. Здесь же указано, каких именно по размеру рыбок и раков следует незамедлительно отпустить в воду после вылова.
Разрешенная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов — не более 5 кг или один экземпляр, если его вес превышает 5 кг.
ИА «Орелград»