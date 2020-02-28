Орлу пообещали теплое начало весны

В начале марта средняя температура будет выше нормы.

Такие данные привел руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, в Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях температура будет Заморозков в первые дни марта не ожидается.

Так, 1 марта в Орловской области обещают переменную облачность, температура воздуха прогреется до 6 градусов тепла. Такая же температура сохранится 2 и 3 марта. 4 марта синоптики обещают потепление до 9 градусов, 5 марта – до 11.

ИА «Орелград»