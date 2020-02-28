Сотрудника «Орелгосзаказчика» посадили на 7 лет за взятку

Он подписывал акты на ФАПы, которые строили с грубыми нарушениями.

Заводской суд Орла признал сотрудника ОО «Орелгосзаказчик» виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает ИА «SM News». Это тот самый чиновник, о задержании которого в прошлом году отрапортовал портал правительства Орловской области.

Мужчина был задержан 10 апреля 2019 года сотрудниками региональных УФСБ и УМВД. Дело о коррупции было возбуждено сразу же.

Как стало известно, сотрудник казенного учреждения попался силовикам с поличным при получении части денег в размере 200 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ, которые были исполнены с грубыми нарушениями при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе Орловской области. Общая сумма взятки составляла 400 тысяч рублей.

Заводской районный суд г. Орла вынес обвиняемому приговор — 7 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей.

Учредителем КУ ОО «Орелгосзаказчик» является Орловская область, функции и полномочия учредителя осуществляются департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Курирует это направление Денис Блохин.

В период «юбилейных» строек он возглавлял «Орелгосзаказчик», после чего стал членом правительства Орловской области. При этом в отношении Блохина сейчас также расследуют уголовное дело, которое касается периода работы в казенном учреждении.

ИА «Орелград»